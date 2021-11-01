Imenik tvrtki
Zoomcar Plaće

Plaće u Zoomcar kreću se od $15,888 ukupne godišnje naknade za Poslovni Analitičar na donjoj strani do $117,734 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Zoomcar. Zadnje ažuriranje: 9/2/2025

$160K

Menadžer Proizvoda
Median $118K
Softverski Inženjer
Median $30.5K
Poslovni Analitičar
$15.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Znanstvenik Podataka
$105K
Grafički Dizajner
$23.9K
Menadžer Programa
$17.1K
Menadžer Projekta
$23.9K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Zoomcar je Menadžer Proizvoda s godišnjom ukupnom naknadom od $117,734. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Zoomcar je $23,926.

Ostali resursi