Zoom
Zoom
    Levels FYI
  • Plaće
  • Menadžer Proizvoda

  • Sve Menadžer Proizvoda plaće

  • San Francisco Bay Area

Zoom Menadžer Proizvoda Plaće u San Francisco Bay Area

Menadžer Proizvoda naknada in San Francisco Bay Area u Zoom kreće se od $177K year za ZP1 do $338K year za ZP5. Medijan year paketa naknade in San Francisco Bay Area ukupno iznosi $265K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Zoom. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
ZP1
$177K
$130K
$36.5K
$10.5K
ZP2
$284K
$154K
$118K
$12.7K
ZP3
$220K
$177K
$36.7K
$6.8K
ZP4
$335K
$218K
$98.8K
$18K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Zoom, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Proizvoda u Zoom in San Francisco Bay Area ima godišnju ukupnu naknadu od $415,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Zoom za ulogu Menadžer Proizvoda in San Francisco Bay Area je $278,000.

