Zoom Plaće

Plaće u Zoom kreću se od $30,602 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $487,550 za Poslovni Razvoj na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Zoom. Zadnje ažuriranje: 9/19/2025

$160K

Softverski Inženjer
ZP1 $148K
ZP2 $196K
ZP3 $247K
ZP4 $346K
ZP5 $393K

Inženjer Mašinskog Učenja

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Produkcijski Softverski Inženjer

DevOps Inženjer

Znanstvenik Istraživač

Menadžer Proizvoda
ZP3 $217K
ZP4 $283K
ZP5 $325K
Dizajner Proizvoda
ZP3 $194K
ZP4 $271K

UX Dizajner

Regrutač
ZP3 $206K
ZP4 $209K
Marketing
Median $225K

Menadžer Marketinga Proizvoda

Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $310K
Prodaja
Median $200K
Poslovni Analitičar
Median $137K
Analitičar Podataka
Median $210K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
Median $212K
Financijski Analitičar
Median $155K
Menadžer Projekta
Median $145K
Ljudski Resursi
Median $188K
Prodajni Inženjer
Median $239K
Računovođa
$192K

Tehnički Računovođa

Administrativni Asistent
$42.2K
Menadžer Poslovnih Operacija
$259K
Poslovni Razvoj
$488K
Korporativni Razvoj
$189K
Korisnička Podrška
$73.7K
Operacije Korisničke Podrške
$83.1K
Menadžer Znanosti o Podacima
$114K
Znanstvenik Podataka
$30.6K
Grafički Dizajner
$259K
IT Tehnolog
$131K
Pravni
$296K
Marketing Operacije
$456K
Menadžer Programa
$147K
Omogućavanje Prodaje
$143K
Arhitekt Rješenja
$223K

Arhitekt Sigurnosti Oblaka

Tehnički Menadžer Računa
$180K
Menadžer Tehničkih Programa
$64K
Tehnički Pisac
$132K
Povjerenje i Sigurnost
$94.6K
UX Istraživač
$211K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Zoom, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Zoom je Poslovni Razvoj at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $487,550. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Zoom je $200,000.

