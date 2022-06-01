Imenik tvrtki
Zoetis
Zoetis Plaće

Plaće u Zoetis kreću se od $92,460 ukupne godišnje naknade za Poslovni Analitičar na donjoj strani do $223,934 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Zoetis. Zadnje ažuriranje: 11/15/2025

Znanstvenik Podataka
Median $162K
Softverski Inženjer
Median $141K
Poslovni Analitičar
$92.5K

Menadžer Znanosti Podataka
$136K
Marketinške Operacije
$198K
Dizajner Proizvoda
$121K
Menadžer Proizvoda
$104K
Menadžer Projekta
$121K
Prodaja
$101K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$224K
Menadžer Tehničkih Programa
$141K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Zoetis je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $223,934. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Zoetis je $135,675.

