Zocdoc
Zocdoc Plaće

Plaće u Zocdoc kreću se od $70,350 ukupne godišnje naknade za Uspjeh Korisnika na donjoj strani do $225,750 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Zocdoc. Zadnje ažuriranje: 9/13/2025

$160K

Softverski Inženjer
Software Engineer II $162K
Senior Software Engineer $195K

Full-Stack Softverski Inženjer

Marketing
Median $200K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $226K

Znanstvenik Podataka
Median $168K
Uspjeh Korisnika
$70.4K
Dizajner Proizvoda
$201K
Menadžer Proizvoda
$173K
Menadžer Projekta
$136K
Regrutač
$142K
Prodaja
$109K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Zocdoc, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Zocdoc je Menadžer Softverskog Inženjerstva s godišnjom ukupnom naknadom od $225,750. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Zocdoc je $168,000.

