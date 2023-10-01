Imenik tvrtki
Zivver
Zivver Plaće

Plaće u Zivver kreću se od $38,591 ukupne godišnje naknade za Korisnička Služba na donjoj strani do $158,620 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Zivver. Zadnje ažuriranje: 11/15/2025

Softverski Inženjer
Median $81.1K
Korisnička Služba
$38.6K
Menadžer Proizvoda
$159K

Nedostaje vam vaša pozicija?

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Zivver je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $158,620. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Zivver je $81,107.

