ZipRecruiter Plaće

Plaće u ZipRecruiter kreću se od $79,600 ukupne godišnje naknade za Ljudski Resursi na donjoj strani do $422,417 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika ZipRecruiter . Zadnje ažuriranje: 11/14/2025