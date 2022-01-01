Imenik tvrtki
ZipRecruiter
ZipRecruiter Plaće

Plaće u ZipRecruiter kreću se od $79,600 ukupne godišnje naknade za Ljudski Resursi na donjoj strani do $422,417 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika ZipRecruiter. Zadnje ažuriranje: 11/14/2025

Softverski Inženjer
Software Engineer III $191K
Senior Software Engineer $228K
Staff Software Engineer $422K

Full-Stack softverski inženjer

Znanstvenik Podataka
Median $170K
Menadžer Proizvoda
Median $258K

Dizajner Proizvoda
Median $142K

UX dizajner

Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $294K
Računovođa
$91.3K
Poslovni Analitičar
$266K
Menadžer Znanosti Podataka
$293K
Ljudski Resursi
$79.6K
Marketing
$259K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U ZipRecruiter, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u ZipRecruiter je Softverski Inženjer at the Staff Software Engineer level s godišnjom ukupnom naknadom od $422,417. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ZipRecruiter je $243,072.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za ZipRecruiter

