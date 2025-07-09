Imenik tvrtki
Zippi
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Zippi Plaće

Plaće u Zippi kreću se od $24,879 ukupne godišnje naknade za Ljudski Resursi na donjoj strani do $29,640 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Zippi. Zadnje ažuriranje: 9/12/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Poslovni Analitičar
$26.3K
Ljudski Resursi
$24.9K
Softverski Inženjer
$29.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Zippi je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $29,640. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Zippi je $26,288.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Zippi

Povezane tvrtke

  • PayPal
  • Databricks
  • Lyft
  • Netflix
  • Uber
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi