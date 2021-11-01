Zipcar Plaće

Plaće u Zipcar kreću se od $27,975 ukupne godišnje naknade za Analitičar Kibernetičke Sigurnosti na donjoj strani do $253,980 za Šef Kabineta na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Zipcar . Zadnje ažuriranje: 11/14/2025