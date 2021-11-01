Imenik tvrtki
Zipcar
Zipcar Plaće

Plaće u Zipcar kreću se od $27,975 ukupne godišnje naknade za Analitičar Kibernetičke Sigurnosti na donjoj strani do $253,980 za Šef Kabineta na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Zipcar. Zadnje ažuriranje: 11/14/2025

Softverski Inženjer
Median $41.9K
Menadžer Proizvoda
Median $175K
Poslovne Operacije
$65.2K

Šef Kabineta
$254K
Analitičar Podataka
$143K
Znanstvenik Podataka
$131K
Dizajner Proizvoda
$185K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$28K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$235K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Zipcar je Šef Kabineta at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $253,980. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Zipcar je $142,800.

