Zip Plaće

Plaće u Zip kreću se od $63,700 ukupne godišnje naknade za Poslovni Razvoj na donjoj strani do $231,150 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Zip . Zadnje ažuriranje: 11/14/2025