Imenik tvrtki
Zimmer Biomet
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Zimmer Biomet Plaće

Plaće u Zimmer Biomet kreću se od $50,736 ukupne godišnje naknade za Menadžer Tehničkih Programa na donjoj strani do $197,985 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Zimmer Biomet. Zadnje ažuriranje: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Strojarski Inženjer
Median $100K

Inženjer kvalitete

Prodaja
Median $85K
Biomedicinski Inženjer
$124K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Poslovni Analitičar
Median $105K
Znanstvenik Podataka
$78.4K
Dizajner Proizvoda
$66.1K
Menadžer Dizajna Proizvoda
$177K
Softverski Inženjer
$198K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$102K
Menadžer Tehničkih Programa
$50.7K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Zimmer Biomet je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $197,985. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Zimmer Biomet je $101,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Zimmer Biomet

Povezane tvrtke

  • Henry Schein
  • Dentsply Sirona
  • Hologic
  • Cerner
  • General Motors
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi