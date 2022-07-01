Imenik tvrtki
Zilliant
Zilliant Plaće

Plaće u Zilliant kreću se od $98,980 ukupne godišnje naknade za Poslovni Analitičar na donjoj strani do $171,638 za Uspjeh Korisnika na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Zilliant. Zadnje ažuriranje: 11/14/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Poslovni Analitičar
$99K
Uspjeh Korisnika
$172K
Softverski Inženjer
$165K

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Zilliant je Uspjeh Korisnika at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $171,638. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Zilliant je $165,051.

