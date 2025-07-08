ZestMoney Plaće

Plaće u ZestMoney kreću se od $25,280 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $114,270 za Rizični Kapitalist na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika ZestMoney . Zadnje ažuriranje: 10/18/2025