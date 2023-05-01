Imenik tvrtki
ZenBusiness
ZenBusiness Plaće

Plaće u ZenBusiness kreću se od $105,470 ukupne godišnje naknade za Marketing na donjoj strani do $175,000 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika ZenBusiness. Zadnje ažuriranje: 9/2/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $175K

Full-Stack Softverski Inženjer

Analitičar Podataka
$131K
Marketing
$105K

Menadžer Proizvoda
$154K
Menadžer Programa
$159K
Menadžer Projekta
$150K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u ZenBusiness je Softverski Inženjer s godišnjom ukupnom naknadom od $175,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ZenBusiness je $152,236.

Ostali resursi