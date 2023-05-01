ZenBusiness Plaće

Plaće u ZenBusiness kreću se od $105,470 ukupne godišnje naknade za Marketing na donjoj strani do $175,000 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika ZenBusiness . Zadnje ažuriranje: 9/2/2025