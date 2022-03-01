Imenik tvrtki
Z Holdings
Z Holdings Plaće

Plaće u Z Holdings kreću se od $43,619 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $74,625 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Z Holdings. Zadnje ažuriranje: 11/27/2025

Dizajner Proizvoda
$43.6K
Softverski Inženjer
$74.6K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Z Holdings je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $74,625. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Z Holdings je $59,122.

