Prosječna Prodajni Inženjer ukupna naknada in United States u Yext kreće se od $131K do $187K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Yext. Zadnje ažuriranje: 12/3/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$150K - $176K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$131K$150K$176K$187K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Yext, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)



Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Prodajni Inženjer u Yext in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $187,200. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Yext za ulogu Prodajni Inženjer in United States je $131,200.

