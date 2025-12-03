Prosječna Prodaja ukupna naknada in United States u Yext kreće se od $130K do $184K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Yext. Zadnje ažuriranje: 12/3/2025
Prosječna Ukupna Naknada
U Yext, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)
