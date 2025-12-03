Imenik tvrtki
Yext
Yext Poslovni Analitičar Plaće

Medijan Poslovni Analitičar paketa naknade in United States u Yext ukupno iznosi $92.5K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Yext. Zadnje ažuriranje: 12/3/2025

Medijan paketa
Yext
Business Analyst
New York, NY
Ukupno godišnje
$92.5K
Razina
-
Osnovna plaća
$85K
Stock (/yr)
$7.5K
Bonus
$0
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
1 Godina
Najnoviji podnesci plata
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Yext, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Poslovni Analitičar u Yext in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $135,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Yext za ulogu Poslovni Analitičar in United States je $92,500.

Ostali resursi

