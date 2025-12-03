Imenik tvrtki
Yellow.ai Dizajner Proizvoda Plaće

Prosječna Dizajner Proizvoda ukupna naknada in India u Yellow.ai kreće se od ₹612K do ₹837K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Yellow.ai. Zadnje ažuriranje: 12/3/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$7.5K - $8.9K
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$7K$7.5K$8.9K$9.5K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Yellow.ai?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Dizajner Proizvoda u Yellow.ai in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹837,299. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Yellow.ai za ulogu Dizajner Proizvoda in India je ₹611,592.

