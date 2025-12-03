Imenik tvrtki
Yellow.ai
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
Yellow.ai Ljudski Resursi Plaće

Prosječna Ljudski Resursi ukupna naknada in India u Yellow.ai kreće se od ₹611K do ₹871K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Yellow.ai. Zadnje ažuriranje: 12/3/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$8K - $9.3K
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$6.9K$8K$9.3K$9.9K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Yellow.ai?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Ljudski Resursi u Yellow.ai in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹871,470. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Yellow.ai za ulogu Ljudski Resursi in India je ₹610,774.

Ostali resursi

