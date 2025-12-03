Imenik tvrtki
Prosječna Softverski Inženjer ukupna naknada in South Africa u Yellow Card App kreće se od ZAR 466K do ZAR 662K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Yellow Card App. Zadnje ažuriranje: 12/3/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$30.2K - $34.4K
South Africa
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$26.7K$30.2K$34.4K$37.9K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Yellow Card App?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Yellow Card App in South Africa ima godišnju ukupnu naknadu od ZAR 662,461. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Yellow Card App za ulogu Softverski Inženjer in South Africa je ZAR 465,968.

