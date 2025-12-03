Imenik tvrtki
Prosječna Korisnička Služba ukupna naknada in Nigeria u Yellow Card App kreće se od NGN 7.58M do NGN 11M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Yellow Card App. Zadnje ažuriranje: 12/3/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$5.7K - $6.6K
Nigeria
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$5K$5.7K$6.6K$7.3K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Korisnička Služba u Yellow Card App in Nigeria ima godišnju ukupnu naknadu od NGN 10,995,411. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Yellow Card App za ulogu Korisnička Služba in Nigeria je NGN 7,576,669.

Ostali resursi

