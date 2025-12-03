Imenik tvrtki
YCH Group
YCH Group Menadžer Projekta Plaće

Prosječna Menadžer Projekta ukupna naknada in Indonesia u YCH Group kreće se od IDR 296.03M do IDR 429.6M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u YCH Group. Zadnje ažuriranje: 12/3/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$20.4K - $23.7K
Indonesia
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$18K$20.4K$23.7K$26.1K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u YCH Group?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Projekta u YCH Group in Indonesia ima godišnju ukupnu naknadu od IDR 429,604,673. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u YCH Group za ulogu Menadžer Projekta in Indonesia je IDR 296,030,110.

Ostali resursi

