Yassir
Yassir Poslovni Analitičar Plaće

Prosječna Poslovni Analitičar ukupna naknada in Egypt u Yassir kreće se od EGP 43.3K do EGP 62.9K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Yassir. Zadnje ažuriranje: 12/3/2025

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Poslovni Analitičar u Yassir in Egypt ima godišnju ukupnu naknadu od EGP 62,896. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Yassir za ulogu Poslovni Analitičar in Egypt je EGP 43,340.

