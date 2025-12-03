Imenik tvrtki
Yardi Dizajner Proizvoda Plaće

Prosječna Dizajner Proizvoda ukupna naknada in Romania u Yardi kreće se od RON 224K do RON 306K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Yardi. Zadnje ažuriranje: 12/3/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$55K - $65.3K
Romania
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$50.8K$55K$65.3K$69.5K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Dizajner Proizvoda u Yardi in Romania ima godišnju ukupnu naknadu od RON 306,360. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Yardi za ulogu Dizajner Proizvoda in Romania je RON 223,776.

