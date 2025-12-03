Imenik tvrtki
Yara International
Yara International Menadžer Tehničkih Programa Plaće

Prosječna Menadžer Tehničkih Programa ukupna naknada in Spain u Yara International kreće se od €49.4K do €70.2K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Yara International. Zadnje ažuriranje: 12/3/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$64.6K - $76.6K
Spain
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$56.9K$64.6K$76.6K$80.8K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Yara International?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Tehničkih Programa u Yara International in Spain ima godišnju ukupnu naknadu od €70,197. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Yara International za ulogu Menadžer Tehničkih Programa in Spain je €49,443.

Ostali resursi

