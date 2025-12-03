Imenik tvrtki
Yara International
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Elektrotehničar

  • Sve Elektrotehničar plaće

Yara International Elektrotehničar Plaće

Prosječna Elektrotehničar ukupna naknada in Brazil u Yara International kreće se od R$119K do R$169K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Yara International. Zadnje ažuriranje: 12/3/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$24.6K - $29.1K
Brazil
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$21.6K$24.6K$29.1K$30.7K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 3 više Elektrotehničar prijavas u Yara International za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Yara International?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Elektrotehničar ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Elektrotehničar u Yara International in Brazil ima godišnju ukupnu naknadu od R$168,511. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Yara International za ulogu Elektrotehničar in Brazil je R$118,690.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Yara International

Povezane tvrtke

  • Apple
  • Flipkart
  • Databricks
  • DoorDash
  • PayPal
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yara-international/salaries/electrical-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.