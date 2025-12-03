Imenik tvrtki
Yara International
Yara International Poslovni Analitičar Plaće

Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Yara International. Zadnje ažuriranje: 12/3/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$74.6K - $86.7K
Belgium
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$68.9K$74.6K$86.7K$96.5K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Yara International?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Poslovni Analitičar u Yara International in Belgium ima godišnju ukupnu naknadu od €83,823. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Yara International za ulogu Poslovni Analitičar in Belgium je €59,873.

Ostali resursi

