Medijan Ljudski Resursi paketa naknade in Korea, South u Yanolja ukupno iznosi ₩74.1M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Yanolja. Zadnje ažuriranje: 12/3/2025

Medijan paketa
company icon
Yanolja
Human Resources
Seoul, KG, Korea, South
Ukupno godišnje
$52K
Razina
P4
Osnovna plaća
$52K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Yanolja?
Najnoviji podnesci plata
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Ljudski Resursi u Yanolja in Korea, South ima godišnju ukupnu naknadu od ₩78,913,825. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Yanolja za ulogu Ljudski Resursi in Korea, South je ₩74,097,348.

