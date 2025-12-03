Imenik tvrtki
Yanfeng Automotive Interiors
Yanfeng Automotive Interiors Menadžer Programa Plaće

Prosječna Menadžer Programa ukupna naknada in United States u Yanfeng Automotive Interiors kreće se od $101K do $138K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Yanfeng Automotive Interiors. Zadnje ažuriranje: 12/3/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$109K - $130K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$101K$109K$130K$138K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Yanfeng Automotive Interiors?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Programa u Yanfeng Automotive Interiors in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $138,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Yanfeng Automotive Interiors za ulogu Menadžer Programa in United States je $100,800.

Ostali resursi

