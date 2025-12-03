Imenik tvrtki
Y&L Consulting
Y&L Consulting Softverski Inženjer Plaće

Prosječna Softverski Inženjer ukupna naknada in Romania u Y&L Consulting kreće se od RON 59.4K do RON 84.3K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Y&L Consulting. Zadnje ažuriranje: 12/3/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$15.3K - $18.1K
Romania
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$13.5K$15.3K$18.1K$19.1K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Y&L Consulting?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Y&L Consulting in Romania ima godišnju ukupnu naknadu od RON 84,345. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Y&L Consulting za ulogu Softverski Inženjer in Romania je RON 59,408.

Ostali resursi

