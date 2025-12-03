Imenik tvrtki
Yalo
Yalo Tekstopisac Plaće

Prosječna Tekstopisac ukupna naknada in Brazil u Yalo kreće se od R$73K do R$106K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Yalo. Zadnje ažuriranje: 12/3/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$15.3K - $17.4K
Brazil
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$13.3K$15.3K$17.4K$19.4K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Yalo?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Tekstopisac u Yalo in Brazil ima godišnju ukupnu naknadu od R$106,337. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Yalo za ulogu Tekstopisac in Brazil je R$72,994.

