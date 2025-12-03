Imenik tvrtki
Medijan Poslovni Analitičar paketa naknade in Ukraine u Yalantis ukupno iznosi UAH 2.11M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Yalantis. Zadnje ažuriranje: 12/3/2025

Medijan paketa
company icon
Yalantis
Business Analyst
Kyiv, KC, Ukraine
Ukupno godišnje
$50.4K
Razina
Senior
Osnovna plaća
$50.4K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Yalantis?
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Poslovni Analitičar u Yalantis in Ukraine ima godišnju ukupnu naknadu od UAH 2,263,194. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Yalantis za ulogu Poslovni Analitičar in Ukraine je UAH 2,112,314.

Ostali resursi

