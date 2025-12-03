Imenik tvrtki
Yadro
Yadro Arhitekt Rješenja Plaće

Prosječna Arhitekt Rješenja ukupna naknada in Russia u Yadro kreće se od RUB 7.95M do RUB 11.29M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Yadro. Zadnje ažuriranje: 12/3/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$116K - $137K
Russia
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$102K$116K$137K$145K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Yadro?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Arhitekt Rješenja u Yadro in Russia ima godišnju ukupnu naknadu od RUB 11,285,277. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Yadro za ulogu Arhitekt Rješenja in Russia je RUB 7,948,760.

Ostali resursi

