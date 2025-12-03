Imenik tvrtki
XYZ Robotics
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Arhitekt Rješenja

  • Sve Arhitekt Rješenja plaće

XYZ Robotics Arhitekt Rješenja Plaće

Prosječna Arhitekt Rješenja ukupna naknada in United States u XYZ Robotics kreće se od $146K do $212K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u XYZ Robotics. Zadnje ažuriranje: 12/3/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$167K - $191K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$146K$167K$191K$212K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 3 više Arhitekt Rješenja prijavas u XYZ Robotics za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća


Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U XYZ Robotics, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Arhitekt Rješenja ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Arhitekt podataka

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Arhitekt Rješenja u XYZ Robotics in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $212,400. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u XYZ Robotics za ulogu Arhitekt Rješenja in United States je $145,800.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za XYZ Robotics

Povezane tvrtke

  • Amazon
  • Coinbase
  • Dropbox
  • LinkedIn
  • Snap
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/xyz-robotics/salaries/solution-architect.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.