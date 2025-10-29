Imenik tvrtki
Xperi
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Znanstvenik Podataka

  • Sve Znanstvenik Podataka plaće

Xperi Znanstvenik Podataka Plaće

Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Xperi. Zadnje ažuriranje: 10/29/2025

Prosječna Ukupna Naknada

€62.2K - €73.2K
Ireland
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
€58K€62.2K€73.2K€80.8K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 1 više Znanstvenik Podataka prijava u Xperi za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća

Block logo
+€50.4K
Robinhood logo
+€77.3K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.4K
Verily logo
+€19.1K
Don't get lowballed

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Xperi, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Znanstvenik Podataka ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u Xperi in Ireland ima godišnju ukupnu naknadu od €80,825. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Xperi za ulogu Znanstvenik Podataka in Ireland je €58,029.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Xperi

Povezane tvrtke

  • Republic Services
  • Cerner
  • Sprint
  • Best Buy
  • Citizens
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi