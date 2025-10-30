Imenik tvrtki
XPENG Motors 小鹏汽车
XPENG Motors 小鹏汽车 Prodaja Plaće

Prosječna Prodaja ukupna naknada in Netherlands u XPENG Motors 小鹏汽车 kreće se od €43.3K do €60.3K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u XPENG Motors 小鹏汽车. Zadnje ažuriranje: 10/30/2025

Prosječna Ukupna Naknada

€46.4K - €54.6K
Netherlands
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
€43.3K€46.4K€54.6K€60.3K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U XPENG Motors 小鹏汽车, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Prodaja u XPENG Motors 小鹏汽车 in Netherlands ima godišnju ukupnu naknadu od €60,264. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u XPENG Motors 小鹏汽车 za ulogu Prodaja in Netherlands je €43,266.

