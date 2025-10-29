Imenik tvrtki
Medijan Menadžer Softverskog Inženjerstva paketa naknade in Brazil u XP ukupno iznosi R$591K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u XP. Zadnje ažuriranje: 10/29/2025

Medijan paketa
company icon
XP
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Ukupno godišnje
R$591K
Razina
L5
Osnovna plaća
R$201K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$391K
Godine u tvrtki
2-4 Godine
Godine iskustva
11+ Godine
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u XP in Brazil ima godišnju ukupnu naknadu od R$1,055,554. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u XP za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in Brazil je R$533,892.

