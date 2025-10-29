Imenik tvrtki
Xilinx
Xilinx Softverski Inženjer Plaće

Softverski Inženjer naknada in United States u Xilinx kreće se od $153K year za E3 do $362K year za E8. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $280K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Xilinx. Zadnje ažuriranje: 10/29/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
E3
Software Engineer 1(Početni nivo)
$153K
$110K
$32.5K
$10K
E4
Software Engineer 2
$155K
$128K
$16.7K
$10.3K
E5
Senior Software Engineer 1
$170K
$132K
$23.6K
$13.9K
E6
Senior Software Engineer 2
$224K
$158K
$48.8K
$17.3K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Xilinx, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Xilinx in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $361,667. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Xilinx za ulogu Softverski Inženjer in United States je $204,000.

