Imenik tvrtki
Xilinx
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Prodajni Inženjer

  • Sve Prodajni Inženjer plaće

Xilinx Prodajni Inženjer Plaće

Prosječna Prodajni Inženjer ukupna naknada in United States u Xilinx kreće se od $115K do $164K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Xilinx. Zadnje ažuriranje: 10/29/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$132K - $154K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$115K$132K$154K$164K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 3 više Prodajni Inženjer prijavas u Xilinx za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Xilinx, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Prodajni Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Prodajni Inženjer u Xilinx in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $163,800. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Xilinx za ulogu Prodajni Inženjer in United States je $114,800.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Xilinx

Povezane tvrtke

  • Intel
  • Marvell
  • CDW
  • OmniVision Technologies
  • Lattice Semiconductor
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi