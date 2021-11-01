Imenik tvrtki
Xiaomi
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Xiaomi Plaće

Plaće u Xiaomi kreću se od $19,587 ukupne godišnje naknade za Analitičar Kibernetičke Sigurnosti na donjoj strani do $522,375 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Xiaomi. Zadnje ažuriranje: 9/11/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Median $43.6K
Računovođa
$49.8K
Menadžer Poslovnih Operacija
$124K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Poslovni Razvoj
$106K
Korisnička Podrška
$24.1K
Hardverski Inženjer
$56.5K
Marketing
$197K
Menadžer Proizvoda
$69.8K
Menadžer Projekta
$45.3K
Prodaja
$51.3K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$19.6K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$522K
Arhitekt Rješenja
$236K
Menadžer Tehničkih Programa
$47.1K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

በXiaomi ውስጥ የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ሚና Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level ነው የ$522,375 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ጋር። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በXiaomi የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $53,899 ነው።

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Xiaomi

Povezane tvrtke

  • Kwai
  • Truecaller
  • AT&T
  • Grab
  • Sprint
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi