  • Plaće
  • Arhitekt Rješenja

  • Sve Arhitekt Rješenja plaće

Xero Arhitekt Rješenja Plaće

Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Xero. Zadnje ažuriranje: 10/29/2025

Prosječna Ukupna Naknada

A$165K - A$196K
Australia
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
A$153KA$165KA$196KA$209K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Xero, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Arhitekt Rješenja u Xero in Australia ima godišnju ukupnu naknadu od A$209,032. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Xero za ulogu Arhitekt Rješenja in Australia je A$152,685.

