Medijan Menadžer Softverskog Inženjerstva paketa naknade in Canada u Xero ukupno iznosi CA$201K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Xero. Zadnje ažuriranje: 10/29/2025

Medijan paketa
company icon
Xero
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Ukupno godišnje
CA$201K
Razina
hidden
Osnovna plaća
CA$178K
Stock (/yr)
CA$22.2K
Bonus
CA$0
Godine u tvrtki
5-10 Godine
Godine iskustva
11+ Godine
Koji su karijerni nivoi u Xero?
Najnoviji podnesci plata
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Xero, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u Xero in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$232,790. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Xero za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in Canada je CA$200,610.

