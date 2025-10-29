Imenik tvrtki
Prosječna Prodaja ukupna naknada in Singapore u Xero kreće se od SGD 99.1K do SGD 135K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Xero. Zadnje ažuriranje: 10/29/2025

Prosječna Ukupna Naknada

SGD 106K - SGD 128K
Singapore
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
SGD 99.1KSGD 106KSGD 128KSGD 135K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Xero, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Prodaja u Xero in Singapore ima godišnju ukupnu naknadu od SGD 135,199. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Xero za ulogu Prodaja in Singapore je SGD 99,068.

