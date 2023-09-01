Imenik tvrtki
Xe.com
Xe.com Plaće

Plaće u Xe.com kreću se od $54,170 ukupne godišnje naknade za Poslovni Analitičar na donjoj strani do $58,133 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Xe.com. Zadnje ažuriranje: 11/29/2025

Softverski Inženjer
Median $58.1K
Poslovni Analitičar
$54.2K
Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Xe.com je Softverski Inženjer s godišnjom ukupnom naknadom od $58,133. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Xe.com je $56,151.

