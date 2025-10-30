Imenik tvrtki
X-Team
X-Team Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Brazil u X-Team ukupno iznosi R$542K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u X-Team. Zadnje ažuriranje: 10/30/2025

Medijan paketa
company icon
X-Team
Software Engineer
hidden
Ukupno godišnje
R$542K
Razina
Senior
Osnovna plaća
R$528K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$13.8K
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
9 Godine
Koji su karijerni nivoi u X-Team?
Najnoviji podnesci plata
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u X-Team in Brazil ima godišnju ukupnu naknadu od R$620,550. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u X-Team za ulogu Softverski Inženjer in Brazil je R$543,326.

