Wrk Plaće

Plaće u Wrk kreću se od $69,589 ukupne godišnje naknade za Poslovni Analitičar na donjoj strani do $109,065 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Wrk. Zadnje ažuriranje: 9/2/2025

$160K

Poslovni Analitičar
$69.6K
Dizajner Proizvoda
$101K
Prodaja
$88.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Softverski Inženjer
$73.3K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$109K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Wrk je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $109,065. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Wrk je $88,150.

