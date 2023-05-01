Wrk Plaće

Plaće u Wrk kreću se od $69,589 ukupne godišnje naknade za Poslovni Analitičar na donjoj strani do $109,065 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Wrk . Zadnje ažuriranje: 9/2/2025