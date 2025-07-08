Imenik tvrtki
Wrike
Wrike Plaće

Plaće u Wrike kreću se od $10,455 ukupne godišnje naknade za Tehnički Pisac na donjoj strani do $82,867 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Wrike. Zadnje ažuriranje: 9/2/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $82.9K
Analitičar Podataka
$64.6K
Tehnički Pisac
$10.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Wrike

