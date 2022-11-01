Imenik tvrtki
Wrapbook Plaće

Plaće u Wrapbook kreću se od $106,788 ukupne godišnje naknade za Prodaja na donjoj strani do $234,600 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Wrapbook. Zadnje ažuriranje: 9/2/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $145K
Marketing
$178K
Menadžer Proizvoda
$132K

Prodaja
$107K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$235K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Wrapbook, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Wrapbook je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $234,600. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Wrapbook je $145,348.

