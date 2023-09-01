Imenik tvrtki
Woundtech
Woundtech Plaće

Plaće u Woundtech kreću se od $5,213 ukupne godišnje naknade za Korisnička Podrška na donjoj strani do $203,975 za Poslovni Razvoj na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Woundtech. Zadnje ažuriranje: 9/2/2025

$160K

Poslovni Razvoj
$204K
Korisnička Podrška
$5.2K
Menadžer Programa
$189K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Woundtech je Poslovni Razvoj at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $203,975. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Woundtech je $189,050.

Ostali resursi